Стоит ли покупать квартиру в новостройке: эксперт озвучил риски

Стоит ли покупать квартиру в новостройке: эксперт озвучил риски
Фото: pixabay.com
Приобретение такого жилья можно сравнить с шопингом на AliExpress

В основном с неприятными сюрпризами сталкиваются покупатели жилья в "масс-сегменте". Однако и дома бизнес-класса тоже порой не оправдывают ожиданий, отметил риэлтор, инвестор в недвижимость Артем Сошников. В беседе с "Утро.ру" эксперт назвал ряд минусов, к которым стоит быть готовыми тем, кто планирует купить квартиру в новостройке.

Приобретение такого жилья Сошников сравнил с шопингом на AliExpress, который иногда превращается в некую лотерею – повезет или нет.

"Помните эти "мемы ожидание-реальность"? В основном, это относится к масс сегменту, хотя дома бизнес класса также могут удивить",

– говорит он.

Минусы квартир в новостройках – каких сюрпризов ждать

  • Проект, заявленный застройщиком и отрисованный на рендерах, смотрится куда эффектней, чем в реальности. Например, фасад здания или внутренний двор. Сейчас застройщики стараются следить за этим т.к. высокая конкуренция в отрасли, но есть многие, которые нарушают это меняя в процессе проект в сторону его упрощения или уменьшения общественных зон.
  • Нельзя оценить саму квартиру, т.к. дом строится и по технике безопасности на объект не пускают, Часто люди не учитывают специфику расположения самой квартиры и планировку. Бывает так что комнаты узкие, вытянутые, на мой взгляд, это не практично. Также можно не учесть перспективы вида, не в обиду менеджерам застройщика, но в силу большой текучки клиентов и задачи продать что есть, не всегда о таких нюансах сообщают человеку. Большой поток клиентов не позволяет всем уделить много времени.
  • Качество самой квартиры и отделки. Если мы говорим о квартирах с отделкой, зачастую клиенту не дают выбор по материалам, а если дают, то небольшой. У многих застройщиков отношения к стройке и к тому, как они будут передавать квартиры, халатное. Почти 70-80% квартир принимаются с замечаниями, вопрос, насколько они серьезные и быстро устранимые. При этом недовольство клиентов дыркой в стяжке или поцарапанным ламинатом зачастую принимается в штыки, аргументируя это тем, что все равно покупатель будет переделывать что-то самостоятельно. Все это не говорится прямым текстом, но явно выражено. На мой взгляд, это не справедливо. Человек платит профессионалам и вправе требовать качественного исполнения работ. Вы когда покупаете в магазине технику, ведь не берете телевизор с царапинами или еще какими-то дефектами, а если берете, вам дают хороший дисконт. Почему здесь при такой стоимости товара, такое неуважение к покупателю?
  • В современных комплексах чаще всего используют автоматизированные ИТП (индивидуальный тепловой пункт), по мере того как заселяются люди и добавляются дома, если это комплексная застройка, могут быть перепады по теплу, горячей воде и проблемы с вентиляцией (огрехи проектировки). И тут все уже зависит от УК, если она хорошая, вопрос решается оперативно, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили, что банки при покупке жилья в ипотеку, могут навязать услуги, которые приведут к неоправданным дополнительным тратам. Подробнее – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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