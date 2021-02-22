Соответствующие поправки уже подготовили в Госдуме

Законодатели планируют ужесточить наказание за нанесение оскорблений ветеранам Великой Отечественной войны. Так, группа парламентариев уже разработала изменения, согласно которым за подобного рода правонарушения будет следовать уголовная ответственность.



Такой информацией поделилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет ТАСС. Депутат подчеркнула, что оскорбление ветеранов должно быть отнесено к реабилитации нацизма. Унижение чести и достоинства героев нашей страны нужно строго наказывать.

Над поправками в законодательство работали ряд парламентариев из "Единой России". Представители других фракций уже поддержали данную инициативу.

Как отметила Яровая, российские законы защищают историческую правду о памятных датах и воинской славе, однако защита чести и достоинства ветеранов пока не была закреплена в законодательстве.

Вице-спикер подчеркнула, что российские власти никому не позволят измываться и глумиться над людьми, которые сохранили нашу страну и защитили ее от фашистских захватчиков.

В свою очередь, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что законодательство о защите чести и достоинства ветеранов нуждается в усилении. Как отметил парламентарий, размер штрафа, который был установлен по делу об оскорблении со стороны блогера Алексея Навального ветерана Великой Отечественной войны, никак не соответствует тяжести деяния.

Парламентарий напомнил, что на данный момент ответственность за клевету усилена, однако Навального судили по старой редакции Уголовного кодекса, которая действовала во время совершения правонарушения.