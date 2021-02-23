Запрет выхода на досрочную пенсию прояснили специалисты

Уйти на заслуженный отдых раньше можно, но при определенных условиях

Наличие необходимого объема профессионального стажа не является веским основанием для выхода на пенсию раньше срока. Даже если гражданин отработал 25 лет права на выплаты от государства он не имеет, если не достиг необходимого возраста. Об этом рассказала доктор юридических наук Марина Буянова.

"Никогда не будет такого, чтобы человек мог выйти на пенсию, если не достиг пенсионного возраста , имея только большой стаж работы. Стаж, конечно, необходим, но возраст все равно указан в законе и должен быть соблюден", – пояснила она в беседе с URA.RU.

Специалист напомнила, что учет рабочего стажа в России идет также и у женщин, находящихся в декретном отпуске, и у мужчин, проходящих срочную службу в армии. При этом сейчас в стране работают над тем, чтобы учет стажа шел еще и в период получения человеком профессионального образования.

Если необходимый трудовой стаж накоплен, но возраст не соответствует нормам законодательства, основания для досрочного выхода на пенсию все же есть, объясняет кандидат экономических наук Константин Добромыслов. Этой льготой могут воспользоваться работники некоторых отраслей.

Экономист пояснил, что большой спектр людей в России пользуются правом выйти на пенсию досрочно в связи с работой с вредными и опасными климатическими условиями труда. Также можно уйти на пенсию по выслуге лет – актуально для работников военной сферы, медицины и образования.

Сейчас в стране разрабатывается новый проект пенсионной реформы, однако ее пристально держат в тайне. Эксперты объяснили, с чем может быть связано такое решение.