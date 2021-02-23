Весной вступает в силу ряд законодательных инициатив

1 марта жителей России ждут серьезные изменения в законодательной базе. С этой даты начнут работать новые правила прохождения техосмотра для автовладельцев, а также новый порядок получения пособий на детей.



Детские пособия

Первый день весны окажется последним, когда действует ряд введенных из-за COVID-19 временных мер. Со 2 марта отменяется беззаявительная процедура назначения выплат на детей для малоимущих семей. Теперь таким россиянам для пролонгации пособий снова придется заполнять необходимые бумаги.

Техосмотр автомобилей

Владельцев машин ждут серьезные перемены. С начала весны ужесточаются требования к диагностическим картам. Теперь обязательным стала фотофиксация пребывания авто в пункте осмотра.

Кроме того, диагностические карты переводятся в цифровой вид. А в МВД получили право аннулировать вызывающие подозрения документы о прохождении техосмотра.

Новый дорожный знак

На российских дорогах появится новый знак – "Фотовидеофиксация". Таким образом, водителей будут своевременно информировать о нахождении специальной аппаратуры, которая регистрирует движение транспорта.

Фармакопея ЕАЭС

Весной также грядут серьезные изменения для фармакологической отрасли. В Евразийском экономическом союзе, который объединяет российское, армянское, белорусское, казахстанское и киргизское государства появится единый перечень требований к медикаментам. При разработке данного документа специалисты ориентировались на высокие мировые нормы, а значит на отечественном рынке должно повыситься качество лекарств.

Портал Госуслуги

Данный ресурс будет серьезно обновлен весной. Эксперты повысят его технические качества, что увеличит способность портала переносить высокий нагрузки. Также на ресурсе можно будет оформить ряд новых услуг.

Кстати, накануне стало известно, что в России планируют ужесточить наказание за оскорбление ветеранов.