Поправки об усилении ответственности за оскорбление ветеранов внесут 24 февраля

Поправки об усилении ответственности за оскорбление ветеранов внесут 24 февраля
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подобные действия приравняют к одной из форм реабилитации нацизма

Поправки в УК РФ, устанавливающие ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, внесут на рассмотрение в Госдуму в эту среду, 24 февраля. Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. 

Как отметил чиновник, работу над совершенствованием законодательства "Единая Россия" продолжит вместе с представителями других парламентских партий, пишет ТАСС. 

Напомним, накануне вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала, что сейчас ведется активная подготовка законопроекта об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов. После их вступления в силу за подобного рода нарушения гражданам будет грозить уголовное наказание. 

Депутат подчеркнула, что распространение заведомо ложных сведений о ветеранах должно быть отнесено к одной из форм реабилитации нацизма. Также Яровая уточнила, что поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, который единогласно приняли представители нижней палаты 10 февраля. 

Роман ИГНАТОВ

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