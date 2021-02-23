Волонтеры Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны

Волонтеры Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны
Вечный огонь. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Более 7 тысяч героев получили поздравления

23 февраля Россия празднует День защитника Отечества. В связи с этой памятной и важной для каждого жителя нашей страны датой Волонтеры Победы лично пришли в гости ко многим ветеранам Великой Отечественной войны.

Эти люди защитили нашу Родину от фашистских захватчиков во время самого страшного и кровавого глобального конфликта. Волонтеры были рады лично пообщаться с героями.

В Саратовской области активисты побывали в гостях у Петра Дмитриевича Колчина и Леонида Петровича Красильникова. Петр Дмитриевич вспомнил тот страшный период и поделился личными историями с волонтерами. Ветеран поблагодарил активистов за поздравления и сказал, что героям былых времен очень важно, чтобы о них не забывали.

В Вологодской области волонтеры устроили для ветеранов настоящий концерт с задорными песнями под гармошку. Также героям страшной войны были переданы более 10 тысяч "Писем Победы". Во время личного общения с ветеранами были соблюдены все необходимые меры предосторожности, связанные с эпидемиологической ситуацией.

Как отметила руководитель Волонтеров Победы Ольга Амельченкова, к тематической общероссийской акции присоединились очень много молодых людей. Общественница подчеркнула, что этот праздник является личным для нее и для большинства жителей России.

Ольга ФЕДОРОВА

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