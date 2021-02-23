Представители Совета Федерации и депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Представители Совета Федерации и депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Парламентарии почтили память защитников Отечества

В День защитника Отечества депутаты государственной думы и сенаторы во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Как пишет ТАСС, в церемонии приняли участие первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры верхней палаты Николай Журавлев, Галина Карелова, а также руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов. Валентина Матвиенко также почтила память погибших за Родину, возложив к мемориалу цветы. 

Также члены Государственной думы почтили память защитников Отечества. Во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным руководители политических фракций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает пресс-служба. 

"Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула и военного оркестра", – рассказали журналистам. 

Роман ИГНАТОВ

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