Представители Совета Федерации и депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Парламентарии почтили память защитников Отечества

В День защитника Отечества депутаты государственной думы и сенаторы во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Как пишет ТАСС, в церемонии приняли участие первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры верхней палаты Николай Журавлев, Галина Карелова, а также руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов. Валентина Матвиенко также почтила память погибших за Родину, возложив к мемориалу цветы.

Также члены Государственной думы почтили память защитников Отечества. Во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным руководители политических фракций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает пресс-служба.

"Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула и военного оркестра", – рассказали журналистам.