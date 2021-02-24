Власти предлагают повысить утильсбор на технику для угольной добычи

В России может произойти подорожание тарифов на электроэнергию в результате роста утильсбора на технику, предназначенную для добычи угля. Соответствующая информация содержится в письме заместителя главы Минэнерго Анатолия Яновского, которое направлено в ряд профильных ведомств.

Так, власти намерены утвердить необходимые постановления о росте утилизационного сбора на технику для добычи ископаемых. Минэнерго предлагает повысить утильсбор на легковой транспорт на четверть, при этом увеличив его в несколько раз для спецтехники. В частности, речь идет о различных видах машин, используемых при проведении горных работ – бульдозерах, погрузчиках, экскаваторах и многом другом.

В письме также отмечается, что из-за прямой зависимости тарифов от продуктов угольной промышленности в энергосфере можно спрогнозировать рост расходов на тепло– и электроэнергию в российских субъектах. Предлагаемое повышение утильсбора должно коснуться не только отечественной, но и зарубежной техники.

Минпромторг предлагает направить доход от повышения утилизационного сбора на поддержку отечественного производителя. Однако, считают в Минэнерго, у аналогов, произведенных в России, отсутствуют необходимые характеристики.

Ряд опрошенных экспертов считают, что из-за повышения утилизационного сбора можно действительно говорить о росте цен на тарифы. Стоимость зарубежных средств добычи угля остается на высоком уровне: так, средняя цена механизированной крепи составляет 2 миллиарда рублей. При этом один проходческий комбайн составляет в цене примерно 4,5 млрд евро. По этой причине, уверены специалисты, даже самый небольшой рост сбора может привести к подорожанию тарифов.

В Минэнерго заявили, что в текущих условиях целесообразнее повышать сборы постепенно – в 2020 году произошел рекордный рост тарифов на электричество. При этом в этом году цены вырастут на 5,6%, передают "Известия".

Ранее сообщалось о том, что уровень общей задолженности населения РФ за электроэнергию в 2020 году вырос на 12 миллиардов рублей.