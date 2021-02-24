Россиян предупредили о подорожании смартфонов

Количество моделей может заметно сократиться

В России могут подорожать смартфоны. Это может случиться довольно скоро – в конце марта, предупредил аналитик Эльдар Муртазин.

Кроме того, не исключено, что количество моделей этих гаджетов заметно сократится. Это произойдет в начале лета.

МТС, DNS и "М.Видео" временно понизили цены. В предпраздничные дни одни смартфоны продают со скидкой в 120 тыс., другие – дешевле на 25 тыс. рублей. Третьи установили стоимость на 25% меньше прежней, уточнил "Известиям" эксперт.

Но такая ситуация будет продолжаться не долго. Как только закончатся старые запасы, цены станут как раньше и даже заметно вырастут, передает URA.RU.

В середине февраля стоимость смартфонов увеличилась. Тогда специалисты говорили, что подорожание будет продолжаться из-за уменьшения поставок видеокарт, экранов и других компонентов из Китая, где вследствие пандемии коронавируса сократилось производство этих товаров.

Полина ДОРОЖКИНА

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