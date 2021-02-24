Минфин раскрыл срок новой пенсионной реформы

Минфин раскрыл срок новой пенсионной реформы
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Финансовый блок работает над системой о добровольных выплатах

Министерство финансов запланировало на следующий год разработку документа о добровольных накоплениях гражданами средств для системы негосударственного пенсионного обеспечения. В ведомство обратились ряд саморегулируемых пенсионных организаций с просьбой ускорить процесс. По мнению участников рынка, законопроект сможет повысить доверие населения к системе добровольных пенсий.

Центробанк же заявил, что закон о страховании взносов в размере 1,4 миллиона рублей уже подготовлен. Тем не менее, власти еще не приняли единого решения по реформе. Учитывая слияние ряда правительственных фондов, не исключено, что населению могут преподнести "сюрприз".

В феврале сообщалось о том, что к концу текущего года Минфин намерен в рамках повышенной секретности разработать нормативы для добровольной накопительной системы. Ведомство утверждает, что таким образом можно лишь повысить уровень благосостояния поколения младше пенсионного возраста, а также решить проблемы накоплений у граждан с прежней пенсионной системой.

Реализации планов финансового блока мешает мораторий на пенсионное накопление, который действует с 2014 года. В 2016 Минфинансов вместе с Центробанком представили концепцию, в рамках которой предлагалось перевести средства из обязательной пенсионной системы в добровольный формат (фактически эти деньги предлагалось перевести в резервные накопления, формирующиеся в рамках новой системы). Тем не менее, правительство отклонило инициативу.

Как отмечают "Известия", после этого Центробанк переключился на развитие системы классического негосударственного страхования, которая в настоящее время является предметом обсуждения в переговорах ЦБ с Минфином. Так как регулятор не обладает правом законодательной инициативы, но вносит свои предложения через Министерство финансов. В утвержденном плане программы указывается, что начало подготовки проекта начнется лишь в конце следующего года, а его внесение в кабмин – до 15 декабря 2022.

Ранее опрошенные эксперты предположили, что работа над документов ведется в секретном порядке для защиты от негативной реакции общественности.

Егор МАЛКОВ

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