Ведущий считает появившуюся в Сети "чушь" провокацией в свой адрес

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на информацию о своей крупной зарплате. Журналист поделился своими мыслями в беседе со СМИ.

Ведущий прокомментировал информацию о том, что размер его годовой выручки превышает 52 миллиона рублей. По словам Соловьева, поступившие данные явно не соответствуют действительности.

"Это чушь полная. У всех моих телепрограмм высокий рейтинг, поэтому из бюджета на меня ничего не выделяется", – заявил телеведущий в интервью.

Также Соловьев заявил, что, судя по данным средств массовый информации, в иных источниках размер его дохода доходит до миллиардов. Тем не менее, убежден журналист, новости о столь высоком заработке являются провокацией, которую устроили недоброжелатели.

Также издание направило запрос о зарплате телеведущему Первого канала Артему Шейнину, однако последний отказался от обсуждения темы о своих заработках. Журналист заявил, что информация может быть предоставлена лишь самой пресс-службой "Первого", передает Ura.ru.

Не давно Соловьев сообщил о блокировке своей страницы в одной из набирающих популярность социальных сетей. Телеведущий канала "Россия 1" пожаловался на несоблюдение принципа свободы слова в Сети, заявив, что направил соответствующее обращение в техническую поддержку. Также журналист уверен, что ряд администраторов были недовольны его появлением.

Ранее на низкий размер выручки пожаловалась звезда "Моей прекрасной няни" Ольга Прокофьева. По словам киноактрисы, коронавирусная пандемия существенно снизила ее выручку, а в настоящее время она вынужденно существует лишь на "бюджетное жалование". Ольга также сообщила, что ее спасает оклад, стабильно выделяемый театральной организацией.