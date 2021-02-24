События 62-летней давности обрастают нестыковками

Трагедия, случившаяся на Северном Урале в 1959 году, продолжает тревожить умы современников. На этот раз в деле группы Дятлова вскрылись новые детали, среди которых – ружье.

Опубликованы записи из дневников руководителя поисков пропавших туристов Евгения Масленникова. В них указаны несколько фактов и наблюдаются явные нестыковки с другими материалами.

Те, кто шел по следам исчезнувших путешественников, интересовались погодой в тот день. Следователи по делу не придавали этому значения. Между тем наблюдались заметные перепады температуры воздуха.

Поисковик также фиксировал маршрут дятловцев. Кроме того, он составил список всех, кто шел по пути группы.

О том, что у руководителя туристов было ружье, рассказал человек по фамилии Слесарев. Он вспоминал, что разговаривал с Игорем Дятловым и видел это своими глазами.

Однако в уголовном деле не сказано об этом. И не понятно, было у группы оружие или нет. Если оно пропало к моменту поисков, то почему рассказ очевидца не вошел в материалы следствия, отмечает "КП".

Ранее прозвучала очередная версия трагедии на Среднем Урале. Группу Дятлова погубило некое существо. Оно издавало такой звук, из-за которого туристы пережили "сильный эмоциональный всплеск", их тела стало трясти, от чего внутренние органы начали разрываться, рассказала ведьма Алена Полынь.

