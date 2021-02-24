До сих пор Каир отказывался признавать случившееся терактом

Апелляционный суд Каира вернул в суд первой инстанции иск родственника россиянина, погибшего в результате крушения самолета А321 "Когалымавиа" в октябре 2015 года. Защита рассчитывает, что решения и по остальным 110 искам будут пересмотрены.

Претензии родственников погибших при взрыве над Синаем были адресованы главе египетского правительства и министрам внутренних дел, финансов и гражданской авиации Египта. По мнению заявителей, в компетенции этих чиновников было обеспечение безопасности пассажирского самолета во время его пребывания в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Однако должные меры предприняты не были, в результате террористы пронесли на борт бомбу, которая взорвалась спустя 23 минуты после взлета и унесла жизни 224 человек.

Ранее судьи в Египте сочли иски необоснованными. По их оценке, действия высокопоставленных чиновников не имеют отношения к трагическим событиям, а самолет разбился в результате "незаконный действий третьих лиц", передает "Коммерсант". С трактовкой СКР, который возбудил дело по ст.205 УК РФ (теракт), в Каире до сих пор не соглашались.

Решение о новом рассмотрении иска родственника жертв авиакатастрофы было принято на фоне сообщений о скором возобновлении прямых рейсов из РФ на популярные курорты – Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Сейчас авиасообщение налажено только с Каиром, поскольку российские эксперты нашли недостатки в обеспечении безопасности пассажиров и авиатехники в других египетских авиагаванях.