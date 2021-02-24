На 145 метрах судна разместят вертолетную площадку, бассейн и тренажерный зал

В этом году на воду спустят роскошную яхту Solaris, принадлежащую Роману Абрамовичу, сообщают СМИ. По некоторым данным, судно может стоить до €450 миллионов. Об этом журналистам рассказали источники на яхтенном рынке.

Экспедиционная моторная яхта бизнесмена строится на немецкой верфи Lloyd Werft. Лодка будет оснащена восемью палубами из тикового дерева. Также на лодке будет вертолетная площадка, тренажерный зал, лифт, бассейн и джакузи, а также гараж для сопроводительных суден. По данным одного источника, кают будет 46, другой сообщает о 48-ми.

Отделка судна пока не завершена, но на воду его планируют спустить уже на следующей неделе. Чтобы доставить ее владельцу, понадобится порядка шести месяцев. По словам собеседника The Sun, яхта должна стать самым мощным легким судном в мире. Издание оценивает его стоимость в 430 млн фунтов стерлингов (около $609 млн – прим. ред.)

"Solaris, конечно, будет самым крупным и эксклюзивным "эксплорером" на воде. Других таких суден поддержки нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет",

– отметил основатель Yacht Harbour Дмитрий Семенихин. По его словам, стоимость лодки составляет около $250-300 миллионов. А по мнению основателя компании Smart Yachts Юлии Скопцовой, за яхту миллиардер мог отдать до €450 миллионов. Forbes отмечает, что представители Абрамовича сообщения о 145-метровой лодке не комментировали.

По некоторым данным, для судна уже заказали два вертолета Airbus ACH145. Их зарегистрировали под именами M-Solo & M-Sola, передает телеканал "360".