В Кремле назвали эту обязанность россиян конституционной

Обязательная военная служба в России в ближайшее время отменена не будет. Об этом сообщил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По словам пресс-секретаря, служба по призыву остается конституционной обязанностью россиян, и ее замена на исключительно контрактную не рассматривается. Песков добавил, что в администрации подобных обсуждений не ведется, пишет РИА "Новости".

Обязательную службу в армии недавно раскритиковал Дмитрий Нагиев. Ведущий в беседе с изданием "Аргументы и факты" назвал проведенное там время бесполезным.

Ранее Песков высказался о Параде Победы в 2021 году.