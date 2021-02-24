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Обязательная военная служба в России в ближайшее время отменена не будет. Об этом сообщил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
По словам пресс-секретаря, служба по призыву остается конституционной обязанностью россиян, и ее замена на исключительно контрактную не рассматривается. Песков добавил, что в администрации подобных обсуждений не ведется, пишет РИА "Новости".
Обязательную службу в армии недавно раскритиковал Дмитрий Нагиев. Ведущий в беседе с изданием "Аргументы и факты" назвал проведенное там время бесполезным.
Ранее Песков высказался о Параде Победы в 2021 году.
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