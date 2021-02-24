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Грузия готовится принимать российских туристов. Страна откроет границы с 1 марта. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Как пишет РИА "Новости", туристам нужно будет иметь справку с отрицательным результатом на COVID-19 при посещении страны.
В Грузии же отменяются все коронавирусные ограничения, кроме комендантского часа.
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