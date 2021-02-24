Экс-премьер сэкономила несколько сотен долларов на фейковых ботинках

В Сети обсуждают внешний вид Юлии Тимошенко на вчерашнем заседании Верховной Рады. Бывшая Премьер-министр Украины явилась в парламент в ботинках, напоминающих модель известного итальянского бренда. На это обратила внимание журналистка Анна Стешенко.

Для выхода в свет политик выбрала черные ботинки на высоком каблуке. Корреспондентка отметила, что обувь Тимошенко напоминает Prada Chunky Heeled Ankle Boots из коллекции 2019 года, однако все-таки оказалась имитацией. Оригинальную модель бренд не выпускал с вставками красного цвета. Также на каблуках ботинках Тимошенко нет логотипа "Прада".

За дизайнерскую пару придется отдать от $990 до $1620, написала Стешенко. А вот подделку под "Прада" можно заказать гораздо дешевле – менее чем за $100. Журналистка задалась вопросом: зачем, если ранее политик позволяла себе дорогие платья и бриллиантовые серьги.

В комментариях на "Фейсбук" посмеялись, что таким образом Тимошенко хочет быть ближе к народу. Некоторые также предположили, что ботинки с красной вставкой Юлии сделали на заказ. Но были и другие варианты:

"Опыт политика. ЮВ давно поняла, что нужно носить украинские бренды либо недорогие вещи, а вместо драгоценностей – бижутерию".

Ранее на заседании Рады Тимошенко застукали за секретной перепиской. Политик любезно общалась с соратником Владимира Зеленского.