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Количество сверхбогатых россиян к 2025 году увеличится на 29%. К такому выводу пришли в результате исследования, которое было проведено консалтинговой компанией Knight Frank.
В ближайшие годы число людей, которые имеют состояние более 30 миллионов долларов, включая недвижимость по основному месту проживания, достигнет 10 346 человек, пишет РИА "Новости".
При этом в прошлом году наблюдалось отрицательная динамика, так как в период пандемии коронавируса сверхбогатых россиян стало на 11% меньше - 8015 человек.
Согласно прогнозу, в ближайшие пять лет богатейших людей станет 27% больше, а их общее количество достигнет почти 665 тысяч человек. При этом большая часть проживает в Азии, Индонезии и Индии.
Сейчас лидерами по количеству сверхсостоятельных людей являются США, Китай и Германия. Россия входит в топ-10, занимая девятую строчку рейтинга.
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