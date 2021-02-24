Познер рассказал о "величайшей трагедии" для России

Познер рассказал о "величайшей трагедии" для России
Владимир Познер. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналист раскритиковал христианство

Владимир Познер заявил, что считает православие худшим направлением христианства.

В ходе беседы с протоиереем Александром Абрамовым телеведущий раскритиковал православную веру. Он отметил, что основные направления христианства совершенно по-разному отразились на развитии стран, исповедующих эту религию. 

"С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических – лучше, чем в православных", 

продолжил Познер. 

Журналист также назвал православие "одной из величайших трагедий" России, поскольку, как считает Владимир Владимирович, низкий уровень жизни в православных странах связан именно с религией. 

Анализируя историю российского государства, Познер отметил, что Владимир сделал ошибку, выбрав православие. Телеведущий отметил, что у князя тогда был выбор, чем не могли похвастаться другие страны. 

"Лучше бы выбрал католицизм все-таки", 

– подытожил эксперт. 

Ранее Владимир Познер заявил, что в том случае, если между Россией и Западом и появится новый железный занавес, то опустит его не Москва.

Журналист подчеркнул, что дискриминация со стороны ЕС и США длится уже несколько десятилетий, со времен второго срока Билла Клинтона. Запад ясно дает понять, что не хочет иметь отношений с Россией, поэтому в том случае, если Москва и Брюссель все-таки разорвут отношения, то явно не по инициативе России. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Запад избрал пандемию средством для наказания неугодных правительств - Лавров

Партнеры используют шантаж, оказывая давление на остальные страны, считает министр

Оправдывается за провал: эксперт объяснил слова Пашиняна об "Искандерах"

Доказательств о плохом качестве комплексов у Еревана нет, считает специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей