Журналист раскритиковал христианство

Владимир Познер заявил, что считает православие худшим направлением христианства.

В ходе беседы с протоиереем Александром Абрамовым телеведущий раскритиковал православную веру. Он отметил, что основные направления христианства совершенно по-разному отразились на развитии стран, исповедующих эту религию.

"С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических – лучше, чем в православных",

– продолжил Познер.

Журналист также назвал православие "одной из величайших трагедий" России, поскольку, как считает Владимир Владимирович, низкий уровень жизни в православных странах связан именно с религией.

Анализируя историю российского государства, Познер отметил, что Владимир сделал ошибку, выбрав православие. Телеведущий отметил, что у князя тогда был выбор, чем не могли похвастаться другие страны.

"Лучше бы выбрал католицизм все-таки",

– подытожил эксперт.

Ранее Владимир Познер заявил, что в том случае, если между Россией и Западом и появится новый железный занавес, то опустит его не Москва.

Журналист подчеркнул, что дискриминация со стороны ЕС и США длится уже несколько десятилетий, со времен второго срока Билла Клинтона. Запад ясно дает понять, что не хочет иметь отношений с Россией, поэтому в том случае, если Москва и Брюссель все-таки разорвут отношения, то явно не по инициативе России.