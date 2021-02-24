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Владимир Познер заявил, что считает православие худшим направлением христианства.
В ходе беседы с протоиереем Александром Абрамовым телеведущий раскритиковал православную веру. Он отметил, что основные направления христианства совершенно по-разному отразились на развитии стран, исповедующих эту религию.
"С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических – лучше, чем в православных",
– продолжил Познер.
Журналист также назвал православие "одной из величайших трагедий" России, поскольку, как считает Владимир Владимирович, низкий уровень жизни в православных странах связан именно с религией.
Анализируя историю российского государства, Познер отметил, что Владимир сделал ошибку, выбрав православие. Телеведущий отметил, что у князя тогда был выбор, чем не могли похвастаться другие страны.
"Лучше бы выбрал католицизм все-таки",
– подытожил эксперт.
Ранее Владимир Познер заявил, что в том случае, если между Россией и Западом и появится новый железный занавес, то опустит его не Москва.
Журналист подчеркнул, что дискриминация со стороны ЕС и США длится уже несколько десятилетий, со времен второго срока Билла Клинтона. Запад ясно дает понять, что не хочет иметь отношений с Россией, поэтому в том случае, если Москва и Брюссель все-таки разорвут отношения, то явно не по инициативе России.
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