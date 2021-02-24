Яровая предложила сажать на пять лет за оскорбление ветеранов

Яровая предложила сажать на пять лет за оскорбление ветеранов
Фото:Alexey Mukhin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Также будет предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей

Ирина Яровая озвучила подробности поправок, связанных с ужесточением ответственности за оскорбление ветеранов. Вице-спикер Госдумы предложила лишать свободы на срок до пяти лет, а штраф за такое правонарушение может составить до 5 миллионов рублей. 

Соответствующие поправки парламентеры подготовили ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, который в первом чтении был принят единогласно. 

В эфире Первого канала Яровая объяснила, что введение такого наказания позволит не допустить подлого и циничного отношения к ветеранам, а виновникам придется понести ответственность за действия, которые оскорбляют память не только ныне живущих ветеранов, но и тех, кто уже покинул этот мир. 

Также оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и осквернение памяти планируется приравнять к реабилитации нацизма.

Авторами поправок выступили Александр Хинштейн и Сергей Боярский, их соавторами – Ирина Яровая и Владимир Шаманов. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не ознакомились с новыми предложениями, поэтому отношение к ним будет озвучено позже. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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