Петербург сгинет, а Россия лишится правителей: что предсказывали чухонские старцы

Петербург сгинет, а Россия лишится правителей: что предсказывали чухонские старцы
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Древние пророчества уже начали сбываться

Известно, что город на Неве был основан в 1703 году по решению Петра Великого. Считается, что Санкт-Петербург воздвигли на болотах, однако они не были пустыми – на них издревле жили язычники-чухонцы. Бурное строительство на родных землях всерьез разозлило "чухонских старцев", и напоследок волхвы предрекли немало бед России и Северной столице.

Так, по словам древних поклонников язычества, Санкт-Петербург просуществует всего лишь три столетия. По прошествии данного срока город на Неве опустеет. Впрочем, 300-летний юбилей град Петров справил еще в 2003 году. Некоторые эксперты предполагают, что волхвы имели в виду события Великой Отечественной войны. Тогда, в блокадные годы, Ленинград действительно чуть не сгинул с лица земли. Однако бравым защитникам удалось отстоять Северную столицу, и со временем город вернулся к привычной жизни.

Кстати, повышенное внимание к словам древних волхвов было обращено после того, как они с точностью предрекли дату смерти Ивана Грозного. Старцы долго пользовались уважением, и после появления Санкт-Петербурга их предсказания продолжали записывать.

По мнению писателя Аркадия Вяткина, одно из пророчеств чухонцев исполнилось уже в ХХ веке. Старцы говорили, что объединение финно-угорских народов в "Коотимаа" приведет к краху владычества белых правителей. 1917-м году Финляндия получила независимость. По мнению писателя, она и есть предсказанная "Коотимаа".

Также Петербургу следует ждать разгрома после того, как на его землях будут захоронены "три царя с востока", пишет издание "Кириллица". Считается, что первым был сын Петра Первого Алексей (наследник родился в Москве, а значит восточнее Петербурга), вторым – сам Петр Великий. Чухонские старцы уверяли, что третье такое захоронение Петербург не переживет.

Ольга ФЕДОРОВА

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