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Ледяной дождь, туман с ухудшением видимости, а также гололед ожидаются в Московской области в предстоящий четверг.
Водителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, пишет РИА "Новости". Не исключено, что непогода может привести к нарушениям жизнеобеспечения, уточняет "МИР24".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также попросил жителей области быть осторожнее в связи с сильными снегопадами.
Политик отметил, что "приключения еще не закончились", потому что с сегодняшнего дня в Подмосковье начнется сильный снегопад, который продлится два дня, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Власти региона постараются сделать все, чтобы быстрее справиться с последствиями непогоды.
"Много работы будет у наших коммунальщиков: прошу держать ситуацию на контроле круглосуточно. Погодой мы не управляем, но можем подготовиться",
– отметил Воробьев в своем "Инстаграме".
Он также попросил жителей области быть осторожнее, потому что из-за снегопада возможно образование гололедицы, сугробы и пробки. По возможности рекомендуется отказаться от личного транспорта.
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