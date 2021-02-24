Сильный снегопад вернется в область на 2 дня

Ледяной дождь, туман с ухудшением видимости, а также гололед ожидаются в Московской области в предстоящий четверг.

Водителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, пишет РИА "Новости". Не исключено, что непогода может привести к нарушениям жизнеобеспечения, уточняет "МИР24".

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также попросил жителей области быть осторожнее в связи с сильными снегопадами.

Политик отметил, что "приключения еще не закончились", потому что с сегодняшнего дня в Подмосковье начнется сильный снегопад, который продлится два дня, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Власти региона постараются сделать все, чтобы быстрее справиться с последствиями непогоды.

"Много работы будет у наших коммунальщиков: прошу держать ситуацию на контроле круглосуточно. Погодой мы не управляем, но можем подготовиться",

– отметил Воробьев в своем "Инстаграме".

Он также попросил жителей области быть осторожнее, потому что из-за снегопада возможно образование гололедицы, сугробы и пробки. По возможности рекомендуется отказаться от личного транспорта.