Москвичей предупредили об опасности из-за погоды

Сильный снегопад вернется в область на 2 дня

Ледяной дождь, туман с ухудшением видимости, а также гололед ожидаются в Московской области в предстоящий четверг.

Водителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, пишет РИА "Новости". Не исключено, что непогода может привести к нарушениям жизнеобеспечения, уточняет "МИР24"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также попросил жителей области быть осторожнее в связи с сильными снегопадами. 

Политик отметил, что "приключения еще не закончились", потому что с сегодняшнего дня в Подмосковье начнется сильный снегопад, который продлится два дня, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Власти региона постараются сделать все, чтобы быстрее справиться с последствиями непогоды. 

"Много работы будет у наших коммунальщиков: прошу держать ситуацию на контроле круглосуточно. Погодой мы не управляем, но можем подготовиться", 

– отметил Воробьев в своем "Инстаграме". 

Он также попросил жителей области быть осторожнее, потому что из-за снегопада возможно образование гололедицы, сугробы и пробки. По возможности рекомендуется отказаться от личного транспорта.  

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Запад избрал пандемию средством для наказания неугодных правительств - Лавров

Партнеры используют шантаж, оказывая давление на остальные страны, считает министр

Лукашенко прекратил поздравлять лидеров иностранных государств

Бацька затаил обиду на страны, наложившие санкции на представителей белорусской политики и силовиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей