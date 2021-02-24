Такой способ станет отличной заменой стратификации

Совсем скоро наступит весна, а это значит, что многие дачники уже начали подготовку к очередному сезону. Как правило, садоводы, занимаясь подготовкой семенного материала к посеву, прибегают к стратификации либо скарификации, однако есть еще один способ, о котором обычно забывают.

Итак, что же такое промораживание? При данном способе семена хранятся при минусовых температурах. Это позволяет уменьшить срок стратификации, а иногда и вовсе заменить ее.

Метод хорош тем, что оболочка семян начинает трескаться, из-за чего влага и воздух быстрее проникают к зародышу, поэтому в определенных случаях первые ростки могут появиться на 15-20 дней раньше, чем обычно.

Однако важно помнить, что метод промораживания подходит не всем семенам. Промораживать можно горечавку семираздельную, черемшу, косточковые растения, примулу. Обычно правила подготовки семян определенной культуры к посеву указываются на упаковке. Но, как правило, сухие семена выдерживают при температуре воздуха от -10 до -20, а набухший – до -4.

Основные методы

Можно положить семенной материал в емкость, залить водой и убрать на ночь в морозилку. Днем тару с семенами нужно достать и поставить на окно. Повторить действия следует 5-7 раз.

Другой способ еще проще. Для этого семена необходимо положить в марлевый мешочек, убрать в морозилку на пару дней, а затем оставить в сугробе на улице до весны. А когда земля немного оттает, семена нужно посеять в открытый грунт.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что нельзя делать при раннем посеве семян.