В России начнут развивать спортивное блогерство

В России начнут развивать спортивное блогерство
Фото: pixabay.com
Данные меры направлены на оздоровление населения

Сегодня стало известно, что в нашей стране начнут активно развивать спортивные блогерство. Соответствующее соглашение подписали представители президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей" и Континентальной хоккейной лиги.

Глава АНО Алексей Комиссаров подчеркнул, что целью проекта является масштабное привлечение жителей России к ведению здорового образа жизни, который невозможен без спортивных занятий. Представители молодого поколения много времени проводят в интернете, а значит там им должны быть предоставлены широкие возможности по ознакомлению с различными видами спорта. Теперь в рамках программы "ТопБЛОГ" в России начнут продвигать активистов, которые связывают свою жизнь со спортом.

Участие в данном проекте поможет заинтересованным в спортивном блогинге разобраться в нюансах ведения социальных сетей. Также эта программа будет интересна тренерам и спортсменам, желающим развивать свой личный бренд. Помимо этого, ресурс будет полезен для любителей спорта, которые в дальнейшем хотели бы связать с ним свою карьеру. Например, писать новостные обзоры по соревнованиям в различных видах спорта.

Глава КХЛ Алексей Морозов добавил, что в данный момент эксперты Лиги работают над предоставлением образовательного контента для данного ресурса. Так, опытные маркетологи расскажут слушателям курса, как монетизировать интернет-проекты и привлекать спонсоров в блог.

"ТопБЛОГ" является программой, которая дает каждому россиянину возможность получить нужные знания и попробовать себя в блогерстве.

Ольга ФЕДОРОВА

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