Ведомство также просит предоставить списки ресурсов, доступ к которым был ограничен

Роскомнадзор направил письмо руководству "Твиттера" письмо, в котором потребовал объяснить причины блокировки 100 учетных записей, а также предоставить списки аккаунтов, которым был ограничен доступ.

В опубликованном на официальном сайте сообщении также добавили, что социальная сеть должна подтвердить связь заблокированных аккаунтов с российскими государственными органами.

Напомним, что ранее в официальном блоге "Твиттера" появилось сообщение об удалении ста аккаунтов. Причиной блокировки стали якобы нарушения правил социальной сети, в частности, "пророссийская пропаганда", "подрыв веры в стабильность альянса НАТО" и осуществление действий, которые направлены против Соединенных Штатов и Европейского союза.

Администрация "Твиттера" подчеркнула, что обнаружила сеть из 69 аккаунтов, которая связана с Россией, и занимается подрывом надежности НАТО. Во вторую группу вошел 31 аккаунт, который предположительно связан с российским "Агентством интернет-исследований", и выполнял действия, направленные против США и ЕС, пишет ТАСС.