Опытный бизнесмен поделился своим видением пенсионной реформы

На данный момент есть несколько вариантов повысить выплаты пожилым людям. Для этих целей можно поднять налоги, а также возложить обеспечение пенсионными пособиями на плечи работодателей. Такими идеями поделился представитель Союза промышленников и предпринимателей России. По словам Вячеслава Батаева, данные действия могли бы ощутимо увеличить размер пенсий.



Что касается перекладывания ответственности за пожилых граждан на плечи работодателей, здесь речь идет о людях, которые выходят на пенсию раньше срока. Как отметил Батаев, в нашей стране около 4 миллионов человек отправляются на заслуженный отдых раньше. Именно заботу об их обеспечении в старости, по мнению бизнесмена, нужно передать работодателям.

Также Батаев обратил внимание на размеры налогов в российском государстве. Как отметил предприниматель, с россиян берут гораздо меньше поборов, чем с жителей других развитых стран. Увеличение налоговых поступлений в казну могло бы благоприятно сказаться на пенсионной системе – свободные денежные средства государство может раздавать старикам.

Помимо этого, по мнению представителя РСПП, действенным было бы введение накопительной пенсионной системы. Среди идей предпринимателя также значится отмена страховых пособий для пенсионеров, которые продолжают трудиться. Своим мнением Вячеслав Батаев поделился на онлайн-конференции, которая была посвящена пенсиям, пособиям и другим мерам поддержки от государства. Мероприятие подготовили эксперты Медиагруппы "Патриот" и ФАН.

Ранее сообщалось, что Минфин раскрыл срок новой пенсионной реформы. В данный момент финансовый блок правительства работает над созданием системы добровольных выплат.