Все думские фракции были единодушны в подготовке данного законопроекта

В России планируют серьезно ужесточить наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующие поправки уже внесены на рассмотрение депутатов Госдумы. Первыми с предлагаемыми изменениями в российские законы ознакомятся эксперты думского комитета по госстроительству и законодательству.



Как отметила вице-спикер ГД Ирина Яровая, когда инициатива пройдет все три чтения и будет окончательно одобрена, в России появится уголовная статья, по которой будут наказывать преступников за унижение чести и достоинства ветеранов.

Народная представительница добавила, что наказание, которое предлагается ввести за такие преступные деяния, соответствует ответственности за реабилитацию нацизма. Так, совершивших подобный серьезный проступок могут отправить за решетку на срок до пяти лет. Штрафные санкции по этой статье будут установлены в размере до 5 миллионов рублей. При этом минимальная мера наказания – два месяца в тюрьме и 5 тысяч рублей штрафа.

Вице-спикер добавила, что соответствующие изменения в российское законодательство уже поддержали представители всех фракций.

В беседе с журналистами ТАСС Яровая подчеркнула, что законодатели намерены защитить честь и достоинство героев нашей страны. Ни в коем случае нельзя допускать умаление подвига людей, которые во время страшного глобального конфликта защитили Родину от фашистских захватчиков. Данный подвиг навсегда останется бесконечно ценным для жителей нашей страны и всего мира.