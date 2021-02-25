Миллионам россиян предложили выдать карточки на продукты

Малоимущие семьи могут получить около 3 тысяч на продовольствие

В России, вероятно, появится новый вид материальной помощи для малоимущих. Союз потребителей предложил Минпромторгу запустить "продуктовые карточки" для тех, кто уже признан наиболее нуждающимся и получает жилищные субсидии. Письмо оказалось в распоряжении журналистов.

Если предложение будет одобрено, то на помощь смогут рассчитывать около 3 млн российских семей – именно столько по последним данным получили субсидии в 2019 году. Речь идет о гражданах, чья доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет более 22%.

Таким семьям Союз потребителей предлагает ежемесячно перечислять порядка 3 тыс. рублей. Деньги могут быть потрачены только на продукты и исключительно отечественных производителей. "Это в разы дешевле и эффективнее, чем при "вертолетной" раздаче денег – всем поровну, так средств точно надолго не хватит", – отметил в разговоре с "Известиями" глава Союза Петр Шелищ.

На проект понадобится около 108 млрд в год. Если начать выплаты с 1 апреля, то 81 млрд, сообщает телеканал "360". При этом авторы инициативы допускают, что из бюджета можно исключить жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов подчеркнул, что "продовольственные карточки" поддержат не только уязвимые слои населения, но и производителей. Таким образом у компаний повысится шанс заработать.

О том, что в России могут появиться карточки на продукты, ранее говорил Владимир Путин. Президент поручил обсудить эту тему правительству.