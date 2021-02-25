Стихия будет свирепствовать в течение всего четверга

В Москве и области пройдет ледяной дождь. Такой прогноз сделали синоптики на 25 февраля.

Погода уготовила жителям столичного региона и другие неприятные сюрпризы. Будет пасмурно, ожидаются туманы и снегопад. На дорогах и тротуарах образуется гололедица, проинформировал РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.

Не порадует и температура воздуха. В Москве днем столбики термометров поднимутся до +1...+3°C , по области остановятся на отметках -1…+4°C.

Порывы западного и северо-западного ветров достигнут 5–10 м/с. Атмосферное давление, которое в среду составляло 776 мм ртутного столба, в течение четверга станет быстро падать и остановится на показателе 744 мм ртутного столба, что ниже нормы, хотя и незначительно, отмечает телеканал "360".

Чуть ранее научный руководитель Гидрометцентра поделился с РИА "Новости" предварительным прогнозом на следующий месяц. По словам Романа Вильфанда, в первые две декады марта установятся морозы, температура воздуха составит -10…-15°C.

На днях жителей столичного региона предупредили об опасной погоде. Метеорологи сообщали, что снегопад затянется на двое суток. Также они рассказали, какой будет весна в Москве. По их словам, март ожидается холоднее обычного.