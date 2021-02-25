Путешествие внутрь мультфильма: в Москве открылся «Союзмультпарк»

Путешествие внутрь мультфильма: в Москве открылся «Союзмультпарк»
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН Москва
Необычный аттракцион понравится как детям, так и тем, кто уже вырос, но мечтает окунуться в детство

Смотреть мультфильмы любят все. При этом часто бывает, когда очень хочется оказаться рядом с персонажами на экране, чтобы помочь им справиться с трудностями, наказать зло или просто вместе повеселиться. Такая возможность теперь есть. В Москве на ВДНХ открылся мультимедийный центр "Союзмультпарк".

В реконструированном павильоне № 7 "Семена" разместились 18 мультимедийных аттракционов, созданных по мотивам любимых отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий – виртуальной и дополненной реальности, 3D-графики и т.п. 

Так, посетители могут совершить "Путешествие внутрь мультфильма" в специальном пространстве, созданном при помощи напольного и двух вертикальных экранов. Каждый шаг здесь ведет в неизведанное.

На "Карте земли Винни Пуха" нужно помочь ослику найти подарки. В "Стране непослушных красок", созданной по мотивам "Тайны третьей планеты", ребята вместе с Алисой сразятся с роботами. В "Комнате с фонариком в руке" нужно отвести заблудившегося Ежика к другу Медвежонку.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН Москва

Проект "Союзмультпарк" был реализован киностудией "Союз­мульт­фильм" вместе с правительством Москвы и Минкультуры РФ. Это не просто новое место для развлечений. Тем, кто заинтересуется мультипликацией всерьез, предлагаются мастер-классы по анимации, тематические выставки.

"За последние годы Москва стала одним из ведущих центров мировой мультипликации. Наших "Машу и Медведя", "Фиксиков" и множество других суперпопулярных сериалов смотрят дети всех континентов. Поэтому правительство Москвы будет активно поддерживать развитие индустрии анимации, которая дает работу тысячам талантливых и успешных москвичей",

отметил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Отметим, что в столице сейчас реализуется программа по комплексной модернизации кинотеатров сети "Москино". Она объединяет 13 кинотеатров в разных районах города, а репертуар рассчитан как на взрослых, так и на маленьких посетителей. 

Николай ВИКТОРОВ

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