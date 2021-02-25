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Многим огородникам наверняка известно чувство разочарования, когда по осени, выкапывая картофель, они обнаруживали, что корнеплодов мало, да и размером они не вышли. Не исключено, что у некоторых от такого зрелища пропадало желание сажать это растение.
Однако есть способ, применив который, можно получить богатейший урожай. Если следовать ему, можно собрать не меньше 60 ведер с одной сотки.
Как удачно посадить картофель
Вначале следует запастись всем необходимым. Понадобятся мешок с пятью ведрами акациевой земли, еще один, наполненный землей из леса, третий – с древесной золой, другой – с песком, пятый – с глиной, а последний – с перегноем.
До того, как сажать картошку, нужно смешать все компоненты из мешков в одинаковых количествах. Затем по литровой банке получившегося состава надо засыпать в каждую заранее подготовленную лунку .
Сажать картофель можно, как угодно. Важно правильно окучивать после прорастания. Для этого следует уложить вокруг показавшейся из земли ботвы солому (лучше – ячменную). Далее надо старательно присыпать солому и растения землей. А в конце разложить солому по всему участку, где посажены корнеплоды.
Хорошо бы обустроить и капельную систему полива. Она поможет созреванию большого урожая, и не потребуется делать это вручную.
Сорняков вокруг соток с картошкой быть не должно. Их надо уничтожить с корнями.
Если выполнить все эти действия, то картофеля можно собрать с огорода столько, что хватит не только на зиму.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как спасти картошку от гниения. Для этого есть четыре простейших способа.
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