Москвичи выбирают памятник на Лубянке

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Жители Москвы решают, кому поставить памятник на Лубянской площади.
Варианта два:
– вернуть статую Феликса Дзержинского
– установить монумент в честь князя Александра Невского.
Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" и сайтах ряда СМИ. Отметим, что вариант оставить площадь как сейчас без памятника не рассматривается.
Памятник революционеру, соратнику Ленина Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году. В 1991 г. "Железного Феликса" свергли с пьедестала, сейчас монумент работы Евгения Вучетича находится в парке Музеон.
В последние годы в Москве периодически звучали призывы вернуть памятник на место, но всегда находились противники этой идеи, которые предлагали установить на площади статуи других исторических деятелей – Александра Невского, Ивана III, или вообще фонтан.
16 февраля 2021 г. в Общественной палате Москвы состоялось обсуждение данного вопроса. Было решено провести онлайн-опрос жителей. При этом количество вариантов ограничили до двух: или возвращение исторического облика площади с революционером Дзержинским в центре, или отдать дань памяти великому полководцу, князю Александру Невскому, причисленному Русской православной церковью к лику святых
Голосование продлится до 5 марта.
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