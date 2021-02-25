Москвичи выбирают памятник на Лубянке

Голосование продлится до 5 марта

Жители Москвы решают, кому поставить памятник на Лубянской площади.

Варианта два:

– вернуть статую Феликса Дзержинского

– установить монумент в честь князя Александра Невского.

Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" и сайтах ряда СМИ. Отметим, что вариант оставить площадь как сейчас без памятника не рассматривается.

Памятник революционеру, соратнику Ленина Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году. В 1991 г. "Железного Феликса" свергли с пьедестала, сейчас монумент работы Евгения Вучетича находится в парке Музеон.

В последние годы в Москве периодически звучали призывы вернуть памятник на место, но всегда находились противники этой идеи, которые предлагали установить на площади статуи других исторических деятелей – Александра Невского, Ивана III, или вообще фонтан.

16 февраля 2021 г. в Общественной палате Москвы состоялось обсуждение данного вопроса. Было решено провести онлайн-опрос жителей. При этом количество вариантов ограничили до двух: или возвращение исторического облика площади с революционером Дзержинским в центре, или отдать дань памяти великому полководцу, князю Александру Невскому, причисленному Русской православной церковью к лику святых

Голосование продлится до 5 марта.