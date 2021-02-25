Хакеры из России атаковали Нидерланды – AIVD

В целях безопасности глава местной разведки перестал свободно разговаривать рядом со своим телефоном

Нидерланды подвергаются массированным кибератакам со стороны России и Китая. Об этом сообщил глава голландской Службы общей разведки и безопасности (AIVD) Эрик Акербом.

По его словам, в опасности находятся "все жемчужины экономики Нидерландов", в частности, кораблестроение, авиакосмическая отрасль, сельское хозяйство, сфера искусственного интеллекта, квантовые технологии. Кроме того, под угрозой инфраструктура жизнеобеспечения, банки, связь, энергоснабжение.

Но доблестные спецслужбы Нидерландов не дремлют, заверил Акербом.

"Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая и России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений",

– рассказал глава разведки в интервью Vu Magazine. Конкретных примеров он не привел. Зато рассказал, какие меры предосторожности соблюдает сам и советует другим, чтобы не стать жертвой хакеров:

"В моем кабинете на столе стоят горшки, в которые я кладу телефон, прежде чем поговорить с коллегой. Кроме того, существуют шумные холодильники, затрудняющие подслушивание. Мы здесь очень осторожны",

– заверил Акербом. Ранее он попросил правительство выделить его службам больше денег, чтобы увеличить штат киберспециалистов.

В декабре 2020 г. Нидерланды выслали двух сотрудников диппредставительства России, обвинив их в шпионаже. Москва ответила зеркально.

Накануне американская корпорация Microsoft заявила, что к хакерской атаке на госучреждения США в декабре 2020 г., причастна Россия.