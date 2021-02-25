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Генеральная прокуратура Германии обвинила одного из граждан страны в шпионаже в пользу России. Об этом стало известно из заявления ведомства.
Сообщается, что мужчина, имеющий гражданство ФРГ, якобы работал на компанию, которая занималась осмотром и ремонтом оборудования, предназначенного для замера территории. В обязанности немца входила проверка электроприборов в зданиях Бундестага.
По версии Генпрокуратуры, обвиняемый тайно пересылал данные в виде чертежей российской разведке, пишет "Комсомольская Правда".
По имеющимся данным, преступление было совершено в 2017 году. Мужчина передал информацию сотруднику посольства России, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами нашей страны, отмечает РИА "Новости".
Ранее появилась информация о том, что хакеры из России якобы атаковали Нидерланды. В связи с этим глава местной разведки Эрик Акербом перестал свободно разговаривать рядом со своим телефоном.
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