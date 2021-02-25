В Кремле пообещали продолжать работу над проблемой, несмотря на препятствия

Борьба с бедностью в России ведется постоянно, однако существует ряд препятствий, которые мешают устранить проблему. Об этом в ходе брифинга сообщил Дмитрий Песков сегодня, 25 февраля.

Пресс-секретарь подчеркнул, что эта тема является абсолютным приоритетом властей: обсуждается во время каждого послания президента Федеральному собранию и фигурирует во всех национальных планах развития. В предстоящем обращении Владимир Путин скорее всего снова заговорит об этой проблеме. Причем Песков подчеркнул, что речь идет именно о бедности, а не о нищете.

"Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, – согласился пресс-секретарь с тем, что у властей не всегда все получается. – Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться".

Слова Пескова приводит РИА "Новости".

Экономисты отмечают, что финансовые возможности россиян действительно оставляют желать лучшего. По мнению Михаила Делягина, одним из признаков обнищания является то, что каждый пятый отдыхает в кредит.

Растут цены и на продукты. Специалисты считают, что подорожание произошло из-за сокращения зарплат на фоне пандемии. Таким образом рост бедности привел к повышению спроса на более дешевые товары, чем не смогли не воспользоваться бизнесмены.

Чтобы помочь малоимущим семьям, в России предложили ввести продовольственные карточки, на которые нуждающимся будут перечислять по 3 тыс. рублей. Так авторы инициативы надеются поддержать не только миллионы семей, но и производителей отечественных продуктов.