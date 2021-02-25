Журналист обратил внимание, что нападки ведущего на православие бессмысленны

На днях Владимир Познер негативно высказался о православной религии, назвав ее величайшей трагедии в истории России. С мнением журналиста многие не согласились, в том числе и телеведущий Николай Сванидзе. Он объяснил, почему коллега, по его мнению, заблуждается.

Журналист отметил: рассуждать о том, что случилось бы, если бы Россия приняла другую религию, просто бессмысленно, ведь тогда условия были совершенно другими.

"Тысячу лет назад, когда Россия выбирала религию, ни протестантизма, ни католицизма еще не было",

– обратил внимание Сванидзе, ответив на слова Познера о том, что другие направления христианства лучше бы сказались на нашей стране. Также ведущий добавил: его коллега не первым заметил прогрессивность протестантских стран – Северной Европы и США. Однако эти государства опережают другие не только из-за религиозных факторов – также сыграли роль культура и традиции в целом.

Не согласился с Владимиром Познером и настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков. Теорию ведущего он назвал банальной и несостоятельной, отметив, что Перу – католическая страна, но вряд ли люди там живут лучше, чем в России.

"Религия – это не корыто, чтобы насытить свиней. Религия – это о вечности, о смысле человеческой жизни",

– высказался настоятель храма. Он посетовал, что Познер мыслит подобными категориями. В беседе с изданием "Взгляд" Новиков заключил, что те же католики и протестанты неоднократно нападали на Россию, что в том числе сказалось на уровне жизни.

Напомним, что причиной низкого уровня жизни Познер назвал именно православие. По мнению журналиста, оно является худшим направлением христианства.