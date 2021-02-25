Активисты составили перечень наиболее неблагонадежных с этой точки зрения площадок

Общественники подготовили рейтинг цифровых ресурсов, которые нарушают российские законы в сфере распространения деструктивных материалов. Перечень составили активисты Общественной палаты России и Совета по правам при российском лидере.



Проведение данного исследования актуализировалось после вступления в силу закона о саморегулировании соцсетей. Теперь интернет-площадки обязаны сами определять и ставить на блок запрещенные материалы.

Первое место в антирейтинге соцсетей, которые плохо справляются с данной задачей, занял "Твиттер". На втором месте расположился "Фейсбук". Заключает тройку лидеров "Ютуб". Далее следуют "Инстаграм", "ТикТок", "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Как отметили составители перечня, в первую очередь, эксперты учитывали количество незаблокированного деструктивного контента, а также наличие представителей ресурсов в нашей стране и готовность компаний вести конструктивный диалог с регулятором. Кроме того, специалисты также учитывали степень политизированности сетей.

Представитель Общественной палаты Александр Малькевич обратил внимание на решение "Фейсбук" и "Инстаграм" открыть представительства в турецком государстве. Такой шаг говорит о том, что зарубежные ресурсы не хотят уходить с локальных рынков и заинтересованы в том, чтобы продолжать работать в других странах. Как только власти приступают к минимальному контролю за действиями IT-гигантов, те начинают прислушиваться. При этом эти компании редко реагируют на попытки договориться, только неотвратимость наказания заставляет их идти на встречу, пишет ТАСС.

Напомним, 1 февраля начал действовать закон, согласно которому соцсети сами должны блокировать недопустимые материалы. К ним относятся изображения несовершеннолетних порнографического характера, материалы о способе изготовления наркотических средств, а также сведения, которые способны склонить детскую аудиторию к опасным действиям.