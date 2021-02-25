Библиотека МЭШ пополнилась тысячами заданий для проверки знаний

Библиотека МЭШ пополнилась тысячами заданий для проверки знаний
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Онлайн-тренажеры по достоинству оценили как педагоги, так и ученики

Столица активно развивает новые цифровые сервисы. Один из них – "Московская электронная школа" (МЭШ). Этот ресурс стал неотъемлемой частью учебного процесса, а его создатели постоянно пополняют платформу новыми удобными инструментами и библиотеками.

На самом деле, московские школьники и педагоги уже не представляют, как когда-то обходились без МЭШ. Особую популярность сервис получил в период пандемии. Когда весной 2020 г. школьников перевели на дистанционное обучение, учителя искали всевозможные способы, как лучше всего донести информацию до ребят и как проверить усвоение знаний. Поэтому одним из направлений по развитию платформы стал сервис "Самодиагностика". Он был запущен в новом учебном году, и во время осенней "дистанционки" был оценен по достоинству.

"На платформе МЭШ я могу посмотреть статистику своей успеваемости. Если я что-то пропустила, то с помощью сценариев урока могу восполнить пробелы. Это очень удобно, ведь в этих сценариях есть интерактивные задания, которые помогают быстрее и легче усвоить материал. Так гораздо интереснее, чем читать учебник. А затем можно проверить себя с помощью тренажера в МЭШ",

– поделилась впечатлениями с "Утро.ру" ученица 8 класса школы №1534 Дарья.

Сейчас в МЭШ появились около 1,2 тыс. новых онлайн-тренажеров за третью четверть и четвертый/пятый модули. Всего же московским школьникам доступно уже более 5,3 тыс. учебных тренажеров разного уровня сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.

Получить доступ к заданиям очень просто: нужно зайти в библиотеку "МЭШ" и в разделе "Самодиагностика" указать класс и тему. Кроме того, онлайн-тренажеры доступны и в сервисе "Электронный дневник". 

Как отметила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, главная задача МЭШ – упростить жизнь педагогам, учащимся и, конечно, родителям. Поэтому сервис постоянно развивается и пополняется.

"Все изменения направлены на то, чтобы образовательный̆ процесс становился качественнее и удобнее. Онлайн-тренажеры для самодиагностики в “МЭШ” – это один из самых востребованных разделов, в котором ученики могут проверить свои знания по любому предмету и понять, на что следует обратить больше внимания, в том числе и при подготовке к экзаменам",

подчеркнула заммэра. Как показывает статистика, наиболее востребованы онлайн-тренажеры по математике (более 600 тысяч запусков), химии (более 240 тысяч запусков), русскому (более 500 тысяч запусков) и английскому языкам (почти 250 тысяч запусков).

В целом количество ежедневных обращений пользователей к платформе МЭШ выросло в 2,5 раза по сравнению с началом прошлого учебного года. За весь же  период действия к сервисам "Московская электронная школа" пользователи обращались уже более 260 миллионов раз.

Николай ВИКТОРОВ

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