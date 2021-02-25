Не исключено, что туристы стали жертвами фотобомб

Эксперты продолжают изучать трагедию, которая произошла еще в 1959 году. Загадка перевала Дятлова до сих пор многим не дает покоя. Так, один из исследователей выдвинул новую версию случившегося.

Эксперт Андрей Шепелев изучил рассекреченные документы разведслужб США и нашел доказательства того, что как раз в первой половине 1959-го года в месте трагедии часто летали разведывательные самолеты-разведчики.

Это открытие дает основания предположить, что группа могла стать жертвой так называемой фотобомбы, сброшенной американскими пилотами. Как оказалось, разведчики предполагали, что в районе Северного Урала могут находиться оперативные базы советских межконтинентальных баллистических ракет, пишет "МК".

Для того, чтобы сделать проведение фотосъемки в ночное время более комфортной, американцы сбрасывали бомбы-вспышки, которые могли взрываться вблизи или на поверхности земли. По мощности этот взрыв можно сравнить с действием современных объемно-детонирующих зарядов.

Объясняя полученные туристами травмы, Шепелев отметил, что бомба могла быть и не одна.

"Вблизи конечной точки у кедра настиг удар второй фотоосветительной бомбы. Отсюда разная степень поражения тел",

– подчеркнул исследователь, добавив, травмы у троих туристов напоминали те, что бывают от воздействия взрывной волны.

Ранее появились новые подробности о группе Дятлова. Оказалось, что у туристов было с собой ружье.