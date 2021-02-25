Группа Дятлова могла погибнуть от американского светового оружия - эксперт

Группа Дятлова могла погибнуть от американского светового оружия - эксперт
Фото: Horst Sollinger/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Не исключено, что туристы стали жертвами фотобомб

Эксперты продолжают изучать трагедию, которая произошла еще в 1959 году. Загадка перевала Дятлова до сих пор многим не дает покоя. Так, один из исследователей выдвинул новую версию случившегося. 

Эксперт Андрей Шепелев изучил рассекреченные документы разведслужб США и нашел доказательства того, что как раз в первой половине 1959-го года в месте трагедии часто летали разведывательные самолеты-разведчики. 

Это открытие дает основания предположить, что группа могла стать жертвой так называемой фотобомбы, сброшенной американскими пилотами. Как оказалось, разведчики предполагали, что в районе Северного Урала могут находиться оперативные базы советских межконтинентальных баллистических ракет, пишет "МК". 

Для того, чтобы сделать проведение фотосъемки в ночное время более комфортной, американцы сбрасывали бомбы-вспышки, которые могли взрываться  вблизи или на поверхности земли. По мощности этот взрыв можно сравнить с действием современных объемно-детонирующих зарядов.

Объясняя полученные туристами травмы, Шепелев отметил, что бомба могла быть и не одна. 

"Вблизи конечной точки у кедра настиг удар второй фотоосветительной бомбы. Отсюда разная степень поражения тел",

– подчеркнул исследователь, добавив, травмы у троих туристов напоминали те, что бывают от воздействия взрывной волны.

Ранее появились новые подробности о группе Дятлова. Оказалось, что у туристов было с собой ружье. 

Фоторепортаж
Документы о тайне перевала Дятлова загадочно исчезли
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр из фильма Тайна перевала Дятлова
Юлия МИХАЙЛОВА

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