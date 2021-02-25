Если нет открывалки: как вскрыть консервную банку ложкой

Если нет открывалки: как вскрыть консервную банку ложкой
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Крышка поддастся, если приложить немного силы

Часто хозяйки сталкиваются с такой проблемой, что нужно открыть консервную банку, а специальной открывалки или ножа под рукой нет. В таких случаях может помочь обычная ложка. 

Для первого способа понадобится столовая ложка и плоскогубцы. Нужно просто активно протирать ложкой центр крышки. Спустя некоторое время тонкая крышка консервной банки протрется, поэтому останется только отогнуть края. 

Для этого лучше использовать плоскогубцы. Действовать нужно аккуратно, чтобы случайно не порезаться. 

Однако есть и более простой способ. Оказалось, что если ложку взять острым концом вниз, то она будет работать не хуже открывалки. 

Ложку нужно зажать в ладони, оставив конец длиной примерно 2–3 см свободным. Затем нужно приложить прибор к краю консервы, сильно на нее надавить и начать протирать дырку, придерживая банку свободной рукой. 

После того, как ложка прорежет края банки, надавите на нее еще сильнее и двигайте консервы по часовой стрелке, совершая качающие движения ложкой. 

После того, как банка будет открыта, аккуратно отогните крышку. Помните, что края очень острые, поэтому достаточно легко порезаться. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как легко открыть банку с откручивающейся крышкой без ножа и тряпки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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