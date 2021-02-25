Активисты РШД и "Звезд России" провели хоккейный матч в поддержку ветеранов

Активисты РШД и "Звезд России" провели хоккейный матч в поддержку ветеранов
Фото: vk.com/skm_rus
Мероприятие было организовано на Красной площади

Сегодня в центре Москвы представители "Российского движения школьников" сыграли в хоккей с командой "Звезды России". Данное мероприятие было посвящено ветеранам Великой Отечественной войны.

Также в памятном событии поучаствовали знаменитые артисты, политические деятели и спортсмены. В игре победила дружба: выставочный матч закончился ничьей со счетом 13:13.

Возглавил команду "Школьников" руководитель филиала движения в Подмосковье Николай Ханин. Он подчеркнул, что активисты движения считают своим долгом защитить честь и достоинство ветеранов. В игре приняли участие дети от 10 до 15 лет. Они с готовностью вышли на ледяное поле и играли с мыслью, что отстаивают доброе имя героев нашей Родины.

На стороне "Школьников" также выступил популярный артист Станислав Ярушин. Телеведущий отметил, что тема Великой Отечественной войны является для него очень личной. Ярушин подчеркнул: задача нынешнего поколения – обеспечить достойную жизнь героям былых времен.

В составе "Звезд России" в числе прочих именитых игроков на лед вышел народный артист Игорь Бутман. Он подчеркнул: очень важно воспитать в подрастающем поколении уважение к людям старшего возраста.

Игра состоялась при поддержке Общероссийского общественного фонда развития спорта и федерального проекта "Спорт – норма жизни".

Ольга ФЕДОРОВА

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