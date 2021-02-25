Особую атмосферу помогут создать определенные предметы быта

Советы Ванги часто помогали людям обрести гармонию с собой, привлечь любовь, счастье и деньги. Ясновидящая считала, что особенно важно создать определенную атмосферу в доме, чтобы чувствовать себя спокойнее и направлять энергию в позитивное русло. Для этого провидица советовала обустроить дом "предметами силы".

Мед

Не зря мед считают символом богатства и благополучия. Лакомство поможет найти общий язык с домовым, который станет надежным защитником жилища от невзгод и негатива.

Подкова

Ванга считала, что подкова привлечет в дом позитив и удачу. Вешать символ успеха нужно при входе в жилище.

Яблоки

Сочные и румяные яблоки олицетворяют прибыль и успехи в финансах. Также стоит обратить внимание на то, насколько быстро фрукты начинают гнить. Если яблоко испортилось за вечер, значит пора чистить дом от негативной энергии.

Валенки

Если хотите, чтобы здоровье всегда было крепким, а удача была на вашей стороне, тогда обязательно приобретите валенки. Госпожа удача щедро одарит вас подарками за такое внимание к деталям.

Мыло

Моющее средство избавит жильцов от негатива и болезней. Разложите остатки мыла по темным углам, тогда злые силы точно не проникнут к вам в дом.

Зеркала

Зеркало – символ счастливого дома. Однако важно, чтобы оно было новым, а не досталось вам от кого-то, потому что иначе все плохое и хорошее прошлых хозяев перейдет в ваш дом.

Клубок нитей

Клубочки с пряжей создадут уют и спокойную атмосферу.

Песочные часы

Этот атрибут позволит тратить время с умом. Песочные часы учат хозяев дома беречь время и не тратить его понапрасну.

Живые цветы

Ванга считала, что в каждом доме должно быть хотя бы одно живое растение. Кстати, если цветок быстро растет и развивается – это явный признак успеха.

Ранее эксперт проанализировал предсказания Ванги о Крыме, оценив, сбылись ли пророчества ясновидящей.