Белорусский депутат Олег Гайдукевич высказал свое мнение об американской политике вмешательства в дела других государств

Он уверен, что Сирия свободна от "американской демократии" только благодаря усилиям России.

На днях депутат от Палаты представителей Республики Беларусь обсудил в ходе программы на одном из местных телеканалов политику США и попытки Штатов повлиять на другие государства. При этом Гайдукевич отметил, что сейчас в большинстве постсоветских стран с "американской демократией" закрываются русскоязычные телеканалы. Также там наказывают журналистов за публикации на русском языке. Депутат привел в пример ситуацию на Украине и в прибалтийских странах:

"Они закрывают три канала – выкинули журналистов на улицу. В Прибалтике русскоязычных журналистов привлекают к уголовной ответственности, геноцид фактически".

От "американской демократии" уже несколько десятков лет не могут опомниться страны Ближнего Востока и Северной Африки. По словам Гайдукевича, для США демократия – это инструмент влияния, из-за которого буквально уничтожены Ирак и Ливия.

"Просто уничтожили, потому что я там был и знаю, что это такое. И чуть не уничтожили Сирию. Только благодаря России Сирия устояла", – отметил парламентарий.

В 2015 году сирийские власти попросили Россию о помощи в борьбе с террористами. Благодаря российским ВКС, спецназу и бойцам "ЧВК Вагнера" террористы были разгромлены. Шесть лет назад страна была под гнетом "Исламского государства" (запрещено в РФ). Так произошло во многом благодаря американцам, которые пытались свергнуть сирийского президента Башара Асада.