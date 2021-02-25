Жителям Подмосковья посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

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Жителям Подмосковья рекомендовано воздержаться от поездок на личных автомобилях. Причина кроется в плохих погодных условиях.
Из-за резкого перепада температур возможен гололед и плохая видимость, поэтому лучше не рисковать, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на замглавреда журнала "За рулем" Игоря Моржаретто.
В том случае, если водители все-таки рискнут воспользоваться личным автотранспортом, стоит помнить о соблюдении скоростного режима. Также лучше. избегать резких торможений и поворотов.
Необходимо держать дистанцию до впереди идущего автомобиля, чтобы в случае экстренной ситуации была возможность затормозить.
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