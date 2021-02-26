Теперь досталось Минздраву: Джен Псаки продолжает эпатировать публику

Теперь досталось Минздраву: Джен Псаки продолжает эпатировать публику
Джен Псаки. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь дважды оговорилась, пытаясь произнести название ведомства

Квалификация Джен Псаки часто вызывает множество вопросов не только у самих американцев, но и у наблюдателей из других стран.

В этот раз пресс-секретарь Белого дома не смогла с первого раза произнести название министерства здравоохранения и социальных служб США, сообщает РИА "Новости". 

Отвечая на вопрос журналистки о работе временного центра для размещения детей-нелегалов, которые оказались в Штатах без родителей, Псаки сначала дважды запнулась, но так и не смогла выговорить Health and Human Services, уточняет телеканал "360"

Тогда пресс-секретарь улыбнулась и заменила громоздкое название на аббревиатуру, пишет "Общественная служба новостей"

Псаки отметила, что дети будут оставаться в центре в течение нескольких дней, пока им не найдут временные семьи, добавив, что сейчас этот процесс затягивается из-за пандемии коронавируса и погоды. 

Ранее Джен Псаки оконфузилась, рассказав о "новейшем самолете" США. Отвечая на вопрос о американских космических сил Space Force, неосведомленная пресс-секретарь подумала, что речь идет о самолете Air Force One. Псаки тут же назвала его самолетом "сегодняшнего дня", пообещав узнать о нем больше. 

Такой ответ возмутил американцев, которые тут же стали требовать ухода дипломата с поста. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость145440
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В ее исполнении мы все эти коллизии слышали,и не раз. Глупая и необразованная женщина. Прорвалась в политику (высшую),а всего остального,очень важного нет! И как мы должны к этому относиться??? Да никак! Дура есть дура.
Гость152295
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Какая страна такая и псака это зеркало страны, нормально все у них.
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