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Квалификация Джен Псаки часто вызывает множество вопросов не только у самих американцев, но и у наблюдателей из других стран.
В этот раз пресс-секретарь Белого дома не смогла с первого раза произнести название министерства здравоохранения и социальных служб США, сообщает РИА "Новости".
Отвечая на вопрос журналистки о работе временного центра для размещения детей-нелегалов, которые оказались в Штатах без родителей, Псаки сначала дважды запнулась, но так и не смогла выговорить Health and Human Services, уточняет телеканал "360".
Тогда пресс-секретарь улыбнулась и заменила громоздкое название на аббревиатуру, пишет "Общественная служба новостей".
Псаки отметила, что дети будут оставаться в центре в течение нескольких дней, пока им не найдут временные семьи, добавив, что сейчас этот процесс затягивается из-за пандемии коронавируса и погоды.
Ранее Джен Псаки оконфузилась, рассказав о "новейшем самолете" США. Отвечая на вопрос о американских космических сил Space Force, неосведомленная пресс-секретарь подумала, что речь идет о самолете Air Force One. Псаки тут же назвала его самолетом "сегодняшнего дня", пообещав узнать о нем больше.
Такой ответ возмутил американцев, которые тут же стали требовать ухода дипломата с поста.
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