Пресс-секретарь дважды оговорилась, пытаясь произнести название ведомства

Квалификация Джен Псаки часто вызывает множество вопросов не только у самих американцев, но и у наблюдателей из других стран.

В этот раз пресс-секретарь Белого дома не смогла с первого раза произнести название министерства здравоохранения и социальных служб США, сообщает РИА "Новости".

Отвечая на вопрос журналистки о работе временного центра для размещения детей-нелегалов, которые оказались в Штатах без родителей, Псаки сначала дважды запнулась, но так и не смогла выговорить Health and Human Services, уточняет телеканал "360".

Тогда пресс-секретарь улыбнулась и заменила громоздкое название на аббревиатуру, пишет "Общественная служба новостей".

Псаки отметила, что дети будут оставаться в центре в течение нескольких дней, пока им не найдут временные семьи, добавив, что сейчас этот процесс затягивается из-за пандемии коронавируса и погоды.

Ранее Джен Псаки оконфузилась, рассказав о "новейшем самолете" США. Отвечая на вопрос о американских космических сил Space Force, неосведомленная пресс-секретарь подумала, что речь идет о самолете Air Force One. Псаки тут же назвала его самолетом "сегодняшнего дня", пообещав узнать о нем больше.

Такой ответ возмутил американцев, которые тут же стали требовать ухода дипломата с поста.