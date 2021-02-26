Россиян ждет бедность и безработица

Россиян ждет бедность и безработица
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

В России развивается социально-экономическая катастрофа. Согласно расчетам экспертов Райффайзенбанка, произведенным на основе данных Росстата по рынку труда, по итогам 2020 года численность россиян, занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) упала до исторического минимума.

Пугающие данные

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ситуация действительно удручающая: за 2020 год малый бизнес и ИП были вынуждены уволить порядка 1,2 миллиона человек, в результате чего общая численность работников в данной сфере экономики сократилась до 9,3 млн человек. Непосредственно на малый бизнес приходится порядка трех четвертей рабочих мест, утраченных экономикой в следствии коронакризиса.

В общей сложности, по данным Минэкономразвития, за прошедший год работы лишились 1,6 млн россиян. При этом, общая занятость в экономике сократилась с 71,8 млн человек до 70,2 млн, что является минимальным значением за последние 10 лет.

По данным аналитиков Райффайзенбанка, около полумиллиона россиян потеряли работу в "теневом" секторе экономики, где по их оценкам сейчас занято 27,7 млн человек.

Общий уровень безработицы минувшим летом доходил до максимальных за 9 лет 6,3%, но уже к январю 2021 года он снизился до 5,8%.

Впрочем, это восстановление произошло не за счет малого и среднего бизнеса, похоже, потерявшего рабочие места навсегда, а благодаря восстановлению крупных компаний, получивших государственную поддержку. Судя по расчетам Райффайзенбанка, на крупном бизнесе последствия пандемии не сказались вообще: количество работников там не сократилось, а даже увеличилось с 33,2 до 33,6 млн человек.

Почему так получилось?

По мнению первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, особая уязвимость малого и среднего бизнеса в условиях кризиса объясняется его меньшей финансовой устойчивостью, чем у крупных предприятий, имеющих не только стабилизационные фонды и подушку безопасности, но и постоянные заказы.

"Большая часть предприятий, которые хорошо перенесли пандемию, и уже восстанавливаются, имеют государственные долгосрочные контракты, – пояснил Павел Сигал "Утру.ру". – То есть в любых условиях сотрудники обеспечены работой и заработной платой. У малого бизнеса такие возможности есть не всегда, как и денежный запас, который можно было бы использовать на выплату зарплат, аренду или закупку материалов. Поэтому можно наблюдать сокращение персонала".

С ним согласен и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, малый и средний бизнесы страдают в первую очередь, так как не имеют финансовой подушки безопасности. Падение спроса на их товары и услуги, локдаун, рост налогов с нового года и прочее подкосили их устойчивость. В результате МСП сокращают затраты, включая расходы на персонал, что ведет к увольнению сотрудников.


Безнадега, или нет?

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

К сожалению, эксперты сходятся во мнении, что прежней жизни для малого и среднего бизнеса в России (и не только) больше не будет. Итоги пандемии говорят о том, что власти не спешат помогать мелким предпринимателям, распределяя и без того скудную помощь преимущественно между крупными компаниями. Очевидно, что малый бизнес будет и дальше сдавать позиции, хотя и произойдет это не сразу.

"Говорить о полном закрытии МСП – преждевременно, так как во многих регионах он является одним из важных составляющих экономики, – говорит Павел Сигал. – Там малый бизнес даёт рабочие места, обеспечивает пополнение бюджета налогами, предоставляет гражданам услуги, реализует товары в шаговой доступности. Малый и средний бизнес – это небольшие магазины в формате "у дома", салоны красоты, предприятия общепита, туристические фирмы и прочие компании, без которых невозможно представить жизнь современного города". Эксперт полагает, что в 2021 году сегмент МСП будет восстанавливаться за счёт возросшей деловой активности и мер поддержки государства (если таковая будет).

С одной стороны, это действительно так – в целом ряде сфер малый бизнес выглядит наиболее предпочтительным и даже незаменимым. Вместе с тем, велика вероятность, что такое положение вещей скоро изменится. Если крупные предприятия в ряде случаев действительно не могут и не хотят конкурировать с малым бизнесом, это не касается гигантских компаний другого формата – сетевого. Они сочетают в себе преимущества крупного бизнеса – доступ к дешевым деньгам и административному ресурсу, с мобильностью МСП. Это позволяет им отвоевывать все новые ниши у малых предпринимателей, выдавливая их с рынка. Главным их преимуществом в минувшем году стала устойчивость к кризису, вызванному пандемией, пережить который смогли далеко не все малые бизнесмены.

"Что касается сетевых гигантов, которые вытесняют малый бизнес, – это реальность последних 10-15 лет, – говорит Артем Деев. – По всей стране закрываются региональные сети продуктовых товаров и ТНП, а также аптеки, на их место приходят федеральные ритейлеры".

Более того, по мнению Деева, участь ухода в небытие грозит не только малым предпринимателям, но и вообще всему среднему классу. Именно он, по его словам, наиболее пострадал в ходе пандемии, потеряв доходы.

"В дальнейшем разрыв между бедными и богатыми будет расти, узкая прослойка среднего класса сократится, пока полностью не исчезнет. Это общемировой тренд – бедным населением, имеющим минимум средств и прав на выражение своего мнения, гораздо проще управлять", – резюмирует Деев.

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

Гость152295
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Задрали каркожопы вещуны и банка эта своими кредитами по телефону под 0 % на 100500 лет, что б ей банкротом стать.
Гость147166
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Создайте фонд поддержки малого бизнеса и он за пару лет себя окупит, и будет всем счастье.
Гость153777
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Эх Путин сколько можно так править что люди живут так бедно
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