Как увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц: консультант по финансам дал рекомендацию

Как увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц: консультант по финансам дал рекомендацию
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт напомнил молодежи, что время идет быстро – о старости надо думать заранее

О том, что на пенсию прожить сложно, рассуждают все. Многие россияне стараются подкопить денег к старости, чтобы не сразу терять привычный уровень жизни. Подход, по сути, верный, но есть два основных момента, без которых идея накоплений не выгорит: во-первых, первые шаги к этой цели нужно делать буквально с первой зарплаты, во-вторых, забыть про банковские вклады.

По словам консультанта-методиста по финансовой грамотности Минфина России Сергея Кикевича, банковские депозиты не спасают от инфляции, соответственно, собирать на счетах средства на долгосрочные цели бессмысленно.

"Накопить на пенсию при помощи депозита нельзя",

– подчеркивает финансист. Он рекомендует делать инвестиции. При этом не важно, с какой суммы начинать, можно хоть с 1 тысячи рублей. Главное, пунктуально делать отчисления с текущего дохода, чтобы пополнять портфель.

"Можно каждый месяц инвестировать 10 тысяч рублей, предположим, под 15%. В год получится 120 тысяч. Через 20 лет инвестор соберет 20 миллионов рублей. Это может сделать каждый",

заверил Кикевич в комментарии телеканалу "360".

Но нужно понимать, что данный процесс небыстрый. Истории, как кто-то вложил некую сумму, и через два года стал миллионером, – это миф, в реальности так не бывает. На самом деле, в выигрыше окажется тот, у кого в запасе больше времени. То есть первые инвестиции в безбедную старость хорошо начать делать уже в возрасте 20-25 лет.

При этом не стоит пренебрегать услугами специалистов. Если просто купить акции понравившейся компании, можно прогореть с большой долей вероятности. Приобретать нужно диверсифицированные фондовые индексы. К примеру, в индекс ММВБ входит 50 компаний. А вообще, нужно собрать хотя бы простенький портфель из трех активов – акций, облигаций и золота, передает URA.RU совет опытного инвестора. Так за 5-15 лет сколотится состояние.

Перед тем, как приступать к инвестированию, эксперт рекомендовал прикинуть на пенсионном калькуляторе, каких множество в интернете, свои доходы, время выхода на заслуженный отдых и указать желаемую сумму прибавки к пенсии. Тогда будет понятно, сколько нужно перечислять в долгосрочные вложения. В среднем, для пенсии в 100 тысяч рублей требуется накопить 15 миллионов рублей. Это реально сделать за 20 лет, уверен финансист. 

Ранее о возможностях увеличения пенсий в России рассказал представитель Союза промышленников и предпринимателей РФ Вячеслав Батаев.

Николай ВИКТОРОВ

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