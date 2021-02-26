Порадовать любимую можно, исполнив ее самые заветные желания

Скоро в цветочных магазинах образуются очереди, а в торговых центрах будет не протолкнуться. О подарках к 8 марта лучше подумать заранее, чтобы точно подарить своей жене то, чему она по-настоящему обрадуется. К сожалению, в канун международного Женского дня, как назло, из головы пропадают все дельные идеи, а тонкие намеки забываются. "Утро.ру" подскажет, как удивить жену в этот замечательный праздник.

Путешествие

Этот вариант для вас, если стоимость не является для вас ключевым параметром при выборе подарка. Обратитесь за помощью в турагенство. Там вам обязательно расскажут о поездке, подберут подходящее направление и подскажут, как сделать отдых незабываемым.

Косметика и парфюмерия

Кажется, что это самый проверенный и надежный вариант. Можете порадовать любимую походом в косметический магазин, позволив ей выбрать самостоятельно. Или же закажите продукцию ее любимого бренда. Также можно собрать для жены бьютибокс, который будет наполнен продуктами от разных марок.

Дегустация вина и сыра

Отправляйтесь с супругой в ресторан. Устройте ей дегустацию сыров и вина. Это позволит вам хорошо провести время и больше узнать о сортах вина, технологиях производства.

Вечер в СПА

Если вы много работаете, тогда можно подарить жене совместный поход в СПА-центр. После косметических процедур и массажа можно завершить вечер бокалом вина и легким ужином в ресторане.

Мастер класс по гончарному мастерству

Супруга любит искусство? Тогда подарите ей поход на мастер класс по гончарному мастерству. Она не только отлично проведет время, но и расслабится и отдохнет. Можно заказать индивидуальных урок для двоих.

Урок от бариста

Если утро вашей любимой начинается с чашечки кофе, тогда порадуйте ее уроком, в ходе которого она выучит новые рецепты приготовления этого бодрящего напитка.

Прыжок с парашютом

Для любительниц экстрима подарок точно станет одним из самых запоминающихся. Для менее рискованных женщин подойдет, например, полет в аэротрубе.

Фотосессия

Работа с профессиональным фотографом, как правило, помогает женщинам по-другому взглянуть на себя. Закажите для супруги фотосъемки, а полученные кадры еще долго будут радовать глаз.

Антистрессовый массаж

Если ваша избранница трудится на очень напряженной работе, она будет вам очень благодарна за возможность на пару часов забыть о проблемах и просто расслабиться во время массажа.

Аксессуары



Украшений, аксессуаров и косметики много никогда не бывает, поэтому смело дарите девушке что-то из ювелирных украшений, обуви, сумок или платков. Только выбирайте изделия из натуральных материалов, чтобы они прослужили дольше.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что не стоит дарить на 8 марта.