Власти взялись за проблему с исполнением судебных решений

Минюст обнародовал проект документа, позволяющий судебной власти принимать решение об индексации сумм, назначенных по итогам проведенных процессуальных разбирательств.

Так, законопроект вводит возможность использования индексации потребительских цен в соответствии с данными Росстата в отношении должников. В ведомстве полагают, что таким образом власти смогут заставить их выполнять свои обязательства по исполнению судебных решений, отмечает Ura.ru.

Предлагаемые изменения могут войти в Гражданский процессуальный кодекс, передает "Парламентская газета".