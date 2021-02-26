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Минюст обнародовал проект документа, позволяющий судебной власти принимать решение об индексации сумм, назначенных по итогам проведенных процессуальных разбирательств.
Так, законопроект вводит возможность использования индексации потребительских цен в соответствии с данными Росстата в отношении должников. В ведомстве полагают, что таким образом власти смогут заставить их выполнять свои обязательства по исполнению судебных решений, отмечает Ura.ru.
Предлагаемые изменения могут войти в Гражданский процессуальный кодекс, передает "Парламентская газета".
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