Нешуточные страсти бушуют в Конгрессе США. Причиной стало разное отношение депутатов к предложению защитить трансгендеров. Демократы согласны, республиканцы выступают категорически против.

Обсуждаемый слугами народа закон о равенстве "по признаку пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности" здорово рассорил политиков. Жаркие дебаты продолжаются и устно, и в соцсетях, и в коридорах американского парламента.

Мари Ньюман из Демократической партии установила флаг ЛГБТ у дверей своего кабинета и ударила одной рукой о другую. Момент снят на видео, которое конгрессвумен выложила в "Твиттер".

А в следующей записи эта дама отметила, что "без закона о равенстве миллионам американцев... может быть отказано в жилье, образовании и многом другом просто потому, что они идентифицируют себя как трансгендеры".

На такие шаги и заявления отреаргировала представитель Республиканской партии Тейлор Грин. Она демонстративно поместила на стене у американского стяга большой плакат с крупной надписью: "Есть только два пола – мужской и женский" и тоже запечатлела на камеру.

Our neighbor, @RepMarieNewman, wants to pass the so-called "Equality" Act to destroy women’s rights and religious freedoms.



Thought we’d put up ours so she can look at it every time she opens her door 😉🇺🇸 https://t.co/7joKpTh6Dc pic.twitter.com/aBGRSiIF6X