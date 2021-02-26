В Конгрессе США разгорелся гей-скандал

В Конгрессе США разгорелся гей-скандал
Фото: Pool via CNP / MediaPunch via ww/www.globallookpress.com
Политиков заокеанской державы рассорил закон о равенстве

Нешуточные страсти бушуют в Конгрессе США. Причиной стало разное отношение депутатов к предложению защитить трансгендеров. Демократы согласны, республиканцы выступают категорически против.

Обсуждаемый слугами народа закон о равенстве "по признаку пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности" здорово рассорил политиков. Жаркие дебаты продолжаются и устно, и в соцсетях, и в коридорах американского парламента.

Мари Ньюман из Демократической партии установила флаг ЛГБТ у дверей своего кабинета и ударила одной рукой о другую. Момент снят на видео, которое конгрессвумен выложила в "Твиттер". 

А в следующей записи эта дама отметила, что "без закона о равенстве миллионам американцев... может быть отказано в жилье, образовании и многом другом просто потому, что они идентифицируют себя как трансгендеры".

На такие шаги и заявления отреаргировала представитель Республиканской партии Тейлор Грин. Она демонстративно поместила на стене у американского стяга большой плакат с крупной надписью: "Есть только два пола – мужской и женский" и тоже запечатлела на камеру.

 

Принять скандальный закон пока не удается -  60 голосов в его пользу демократы так не набрали. Отстаивающие за традиционные ценности республиканцы помогать им в этом явно не собираются. Видимо, трансгендеры останутся бесправными.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость151133
Пожаловаться Ответить
Трансгендерам обьявите санкции, потом примите санкции против демократов, демократы примут санкции против республиканцев, республиканцы силой вытолкают демократов, демократы вызовут черных со своим движением убей белых, и они убьют всех белых, сядут во власть, выкинут президента, поделят штаты между собой и будут ждать ветра что бы урожай попадал с пальм
Гость152295
Пожаловаться Ответить
Они все пидаъасы! Все встало на свои места. Отсюда и ненависть ко всему нормальному и санкции, неполноценные уроды короче.
Гость143930
Пожаловаться Ответить
Гость147303
Ну например мужик, ставший женщиной, хочет наверно заходить в женский туалет и наблюдать как писают маленькие девочки. Вот такие вот они животные.
И мечтать чтобы пописали на неёего?
Это к доктору Фрейду. А, они в парламент
Гость148083
Пожаловаться Ответить
Пущай этой фигней страдают, глядишь всякие дибильные санкции времени придумывать не останется
Гость143930
Пожаловаться Ответить
Сомневающийся
Право на свободу размножаться почкованием.
:))Какой интересный эксперимент. Какая эклектика. Скрестить ботанику с зоологией.
Смело
Гость147303
Пожаловаться Ответить
Гость143930
А, какие права требуют эти среднеполовые особи?
Ну например мужик, ставший женщиной, хочет наверно заходить в женский туалет и наблюдать как писают маленькие девочки. Вот такие вот они животные.
Сомневающийся
Пожаловаться Ответить
Гость143930
А, какие права требуют эти среднеполовые особи?
Право на свободу размножаться почкованием.
Гость152715
Пожаловаться Ответить
дбл блд! других проблем нет?
Гость143930
Пожаловаться Ответить
А, какие права требуют эти среднеполовые особи?
1
новости партнеров

Байден пустил первую кровь: подробности удара США по Сирии

Администрация нового президента сделала первый шаг в установлении "дипломатических отношений" на Ближнем Востоке

Вероятный развал НАТО связали с Россией

Сенатор рассказал, при каком условии это обязательно произойдет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей